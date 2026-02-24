Tredici Pietro a Sanremo 2026 | la dedica del papà Gianni Morandi | Un orgoglio vedere il tuo coraggio resti sempre il nostro bambino

Gianni Morandi ha dedicato parole affettuose a suo figlio Tredici Pietro, annunciando la sua partecipazione a Sanremo 2026. La scelta di farlo salire sul palco del festival deriva dal desiderio di mostrare il talento del giovane, che si prepara ad affrontare la competizione con entusiasmo. La famiglia Morandi segue con orgoglio questa tappa importante per il cantante, che ha già ricevuto il sostegno di molti fan. La sua esibizione si avvicina, mentre l’attesa cresce tra il pubblico.

Bologna, 24 febbraio 2026 – Grande attesa per la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ad esibirsi sul palco, nella varie serate, tra i cantanti in gara ci sarà anche il bolognese Tredici Pietro, nome d'arte per Pietro Morandi. Classe 1997 è il figlio di Gianni Morandi e della moglie Anna Dan che, interpellati in merito all’esibizione del figlio sul palco dell’Ariston, hanno risposto con poche, ma potenti parole: “Possiamo solo dire che per me noi è una grande emozione!”. Poi è arrivata la dedica dell’Eterno ragazzo sui social, accompagnata da uno scatto di Pietro bambino sulle spalle del papà: “Riguardo questa foto e mi sembra ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

