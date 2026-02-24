Tre under 30 rivoluzionano il diritto con IA | +1200% in un anno

Paolo Fois, Martina Domenicali e Andrea Lonza hanno portato un cambiamento nel mondo legale, spinti dall’uso innovativo dell’intelligenza artificiale. La loro iniziativa ha fatto registrare un aumento del 1200% nelle attività svolte in un solo anno, dimostrando come le nuove tecnologie possano trasformare il settore. Questi giovani professionisti hanno introdotto strumenti digitali che semplificano i processi tradizionali. La loro scelta ha attirato l’attenzione di studi e clienti, aprendo nuove strade nel diritto.

La strategia che ha rivoluzionato il mercato legale. Ottobre 2023: tre giovani under 30, Paolo Fois, Martina Domenicali e Andrea Lonza, decidono di sfidare il conservatorismo del settore legale. La loro idea? Creare un sistema operativo basato su intelligenza artificiale, pensato per gli avvocati. Non un semplice strumento, ma un ecosistema completo. Il primo passo? Identificare un problema concreto: i piccoli studi legali, spesso trascurati dai grandi player del mercato. Iniziano con un approccio radicale: invece di puntare ai grandi studi legali, si concentrano sugli studi con due o tre avvocati.