Elon Musk e il governo di El Salvador rivoluzionano l’istruzione | l’IA entra in tutte le scuole del Paese

Elon Musk e il governo di El Salvador stanno insieme promuovendo un'importante innovazione nel settore educativo, introducendo l'intelligenza artificiale in tutte le scuole del paese. Questa iniziativa mira a trasformare l'apprendimento, sfruttando le potenzialità dell'IA per migliorare gli standard e offrire un'istruzione più efficace e accessibile a tutti.

L’Intelligenza artificiale può essere messa al servizio dell’istruzione pubblica innalzando gli standard educativi. Il primo a intuirne le potenzialità è Elon Musk: la sua società xAI ha annunciato una partnership strategica con il governo di El Salvador per dare inizio al primo programma educativo nazionale al mondo basato sull’IA. L’accordo che può rivoluzionare la scuola pubblica. Lo scopo del progetto, denominato Grok, è modernizzare in profondità il sistema scolastico del Paese latinoamericano. Nei prossimi due anni l’iniziativa coinvolgerà oltre 5.000 scuole pubbliche e più di un milione di studenti, introducendo strumenti di apprendimento avanzati in tutte le classi e favorendo una collaborazione attiva tra migliaia di insegnanti. Panorama.it Elon Musk e il governo di El Salvador rivoluzionano l’istruzione: l’IA entra in tutte le scuole del Paese - xAI ed El Salvador avviano il primo programma educativo nazionale basato sull’Intelligenza artificiale: oltre un milione di studenti coinvolti. panorama.it

Musk annuncia un programma rivoluzionario di IA per le scuole pubbliche di El Salvador - Il governo di El Salvador e xAI, l'azienda di Elon Musk, hanno annunciato una partnership per implementare Grok, il primo programma educativo nazionale basato sull'intelligenza artificiale in oltre 5. ansa.it

La società spaziale di Elon Musk annuncia vendita di azioni interne a 421 dollari per azione che la farebbe diventare più preziosa di OpenAI - facebook.com facebook

SpaceX, la società spaziale di Elon Musk, si avvia ad essere valutata 800 miliardi. Lo scrive il New York Times. Una vendita di azioni interne a 421 dollari per azione farebbe diventare SpaceX la società privata più preziosa al mondo. #ANSA x.com

© Panorama.it - Elon Musk e il governo di El Salvador rivoluzionano l’istruzione: l’IA entra in tutte le scuole del Paese

Chi è ELON MUSK, il proprietario di X: dalle Tesla al governo USA con TRUMP

Video Chi è ELON MUSK, il proprietario di X: dalle Tesla al governo USA con TRUMP Video Chi è ELON MUSK, il proprietario di X: dalle Tesla al governo USA con TRUMP