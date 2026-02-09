IA predice vita batterie | test rapidi e risparmio energetico rivoluzionano settore auto elettriche

Un team di ricercatori dell’Università del Michigan ha messo a punto un sistema di intelligenza artificiale che predice la vita delle batterie delle auto elettriche. In breve tempo, con appena 50 cicli di carica e scarica, il sistema riesce a stimare con precisione quanto dureranno. Questa scoperta potrebbe portare a test più rapidi e a un notevole risparmio energetico nel settore.

Un team di ricercatori dell'Università del Michigan ha compiuto un significativo passo avanti nello sviluppo delle batterie, creando un sistema basato sull'intelligenza artificiale in grado di prevedere la loro durata operativa con una precisione sorprendente dopo soli 50 cicli di carica e scarica. Questa innovazione, finanziata da Farasis Energy USA, potrebbe rivoluzionare i tempi e i costi dei test, accelerando l'evoluzione delle tecnologie di accumulo energetico e impattando significativamente il settore automotive, in particolare quello delle auto elettriche. La tradizionale valutazione del ciclo di vita di una batteria richiede processi lunghi e complessi, che prevedono centinaia, se non migliaia, di cicli di carica e scarica.

