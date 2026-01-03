I tre falò in pieno centro Cresce la polemica | La città è una gora morta

Nella notte di San Silvestro, nel cuore del centro storico, sono stati accesi tre falò contemporaneamente. Questa scelta ha sollevato diverse polemiche tra cittadini e amministratori, che criticano la gestione degli spazi pubblici e il rispetto delle normative ambientali. La presenza dei falò in aree così centrali ha riacceso discussioni sulla tutela del patrimonio urbano e sulla sicurezza pubblica, sottolineando la necessità di un confronto costruttivo su queste pratiche.

Non è stato uno solo ma ben tre i falò accesi la notte di San Silvestro nelle piazze del centro storico. A denunciare gli episodi è Giovanni Bambagioni, ex segretario Udc e pensatore libero, che la sera di Capodanno, facendo un giro in centro, si è imbattuto nei fuochi accesi da gruppi di ragazzi, per lo più stranieri, senza nessun tipo di permesso e col rischio di mettere in pericolo i passanti. "I fuochi accesi sono stati tre – ha detto Bambagioni – Due in piazza delle Carceri e uno in piazza Duomo. Ad appiccarli sono stati dei ragazzini, tanti per la verità, tutti incappucciati che non si sono preoccupati del fatto che fosse vietato".

