Tre giorni di scioperi nei trasporti | a rischio voli e treni in tutta Italia

Lo sciopero di tre giorni nel settore dei trasporti si verifica a causa di proteste sindacali che coinvolgono i lavoratori di voli, treni e mezzi pubblici. Questa mobilitazione, iniziata il 26 febbraio, provoca disservizi diffusi in tutta Italia, con cancellazioni di voli e ritardi sui treni. I disagi si protrarranno fino al 28 febbraio e colpiranno le principali città e aeroporti. Le autorità invitano i cittadini a pianificare con anticipo i propri spostamenti.

Una nuova ondata di scioperi nel settore dei trasporti sta per investire la penisola. Dal 26 al 28 febbraio il sistema dei trasporti nazionale sarà scosso da alcune mobilitazioni sindacali diffuse che coinvolgono aerei, treni e il trasporto pubblico locale. Possibili disagi e ritardi metteranno in difficoltà pendolari, viaggiatori e turisti. I primi a incrociare le braccia sono i lavoratori del settore aereo con una astensione di 24 ore, prevista per giovedì 26 febbraio. Lo sciopero era previsto per il 16 febbraio ma la data è stata spostata dopo la precettazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, vista la coincidenza con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Raffica di scioperi nei trasporti a febbraio: a rischio treni, bus e voli. Ecco quandoFebbraio inizia con una serie di scioperi nel settore dei trasporti.

Scioperi di febbraio nei trasporti: dai treni agli aerei, quali sono i giorni a rischio stopIl mese di febbraio si prepara a mettere a dura prova chi deve spostarsi in Italia.

