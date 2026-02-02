Raffica di scioperi nei trasporti a febbraio | a rischio treni bus e voli Ecco quando

Febbraio inizia con una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Treni, bus e voli rischiano di fermarsi o subire disagi, lasciando a piedi migliaia di persone. Le proteste coinvolgono lavoratori e sindacati, che chiedono miglioramenti e condizioni più eque. I viaggiatori devono già prepararsi a possibili cancellazioni e ritardi.

Febbraio si apre con un’ondata di proteste nel settore dei trasporti che colpisce pendolari, viaggiatori e servizi pubblici. I lavoratori del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo hanno programmato complessivamente diciotto giorni di sciopero in 28 giorni, con tre momenti particolarmente intensi a livello nazionale. Dalle 3 di lunedì 2 febbraio alle 2 del giorno successivo, il personale di Trenord fermerà le attività in Lombardia. La circolazione dei treni potrà subire pesanti disservizi, pur con fasce garantite di funzionamento nella prima mattinata e nel tardo pomeriggio. In caso di cancellazioni dei collegamenti aeroportuali, la società ha annunciato servizi sostitutivi con autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e lo scalo lombardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

