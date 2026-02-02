Raffica di scioperi nei trasporti a febbraio | a rischio treni bus e voli Ecco quando
Febbraio inizia con una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Treni, bus e voli rischiano di fermarsi o subire disagi, lasciando a piedi migliaia di persone. Le proteste coinvolgono lavoratori e sindacati, che chiedono miglioramenti e condizioni più eque. I viaggiatori devono già prepararsi a possibili cancellazioni e ritardi.
Febbraio si apre con un’ondata di proteste nel settore dei trasporti che colpisce pendolari, viaggiatori e servizi pubblici. I lavoratori del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo hanno programmato complessivamente diciotto giorni di sciopero in 28 giorni, con tre momenti particolarmente intensi a livello nazionale. Dalle 3 di lunedì 2 febbraio alle 2 del giorno successivo, il personale di Trenord fermerà le attività in Lombardia. La circolazione dei treni potrà subire pesanti disservizi, pur con fasce garantite di funzionamento nella prima mattinata e nel tardo pomeriggio. In caso di cancellazioni dei collegamenti aeroportuali, la società ha annunciato servizi sostitutivi con autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e lo scalo lombardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Trasporti Febbraio
Scioperi dei trasporti a febbraio 2026: treni, metro e voli a rischio disagi
Febbraio 2026 si apre con disagi per chi deve muoversi in Italia.
Scioperi trasporti di febbraio 2026: treni, metro e voli a rischio, tutte le date e gli orari
A febbraio 2026, treni, metro e voli saranno a rischio per diversi giorni.
Ultime notizie su Trasporti Febbraio
Argomenti discussi: Argentina, scioperi aerei a raffica da febbraio; Febbraio nero per i trasporti: raffica di scioperi, treni fermi a fine mese e voli a rischio; Calendario degli scioperi di febbraio: si fermano mezzi pubblici, treni e aerei; Febbraio caldo per i trasporti, raffica di scioperi.
Scioperi trasporti febbraio, Italia nel caos: quando si fermano treni, aerei e busFebbraio si apre con una fitta sequenza di scioperi nei trasporti che rischia di avere un impatto significativo sulla mobilità in tutta Italia. Nel corso del ... thesocialpost.it
Febbraio è un mese pieno di scioperi. Stop per aerei e treni: le date e gli orariFebbraio si annuncia come un mese complicato sul fronte dei trasporti, colpa di una raffica di scioperi. Alcuni sono locali, ma altri interessano tutta Italia e i disagi sono dietro l'angolo. Chi ... today.it
Febbraio caldo per i trasporti, raffica di scioperi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.