Controllato mentre è da solo al bar aveva un ordine di carcerazione

Un tunisino di circa 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato giovedì sera a San Polo. L’uomo, seduto da solo in un bar, aveva un ordine di carcerazione in sospeso, ma sembrava cercare di passare inosservato tra i turisti. Gli agenti della polizia, che lo avevano sotto controllo già da alcuni giorni, lo hanno fermato mentre era al tavolo. Ora si trova in carcere in attesa di ulteriori sviluppi.

Ritrovato e arrestato un cittadino tunisino sui 40 anni con precedenti. L'uomo è stato visto dai poliziotti mentre era da solo, in un bar a San Polo, dove pensava di mescolarsi tra i turisti ma, noto alle pattuglie anti-droga della questura di Venezia, è stato monitorato giovedì sera e fermato. Nel tempo il suo rango di corriere dello spaccio si era "elevato", portando a farlo diventare un fornitore a livello “medio” tra coloro che smerciano sul territorio. Gli agenti delle volanti lagunari lo hanno sorpreso e hanno avviato un controllo. Una semplice identificazione, documenti alla mano e verifiche in contatto con la sala operativa della questura a Santa Chiara per ricostruire la sua storia.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Durante un normale posto di controllo, è stato arrestato un uomo che aveva un ordine di carcerazione per rapina e lesioni, emesso a luglio 2025.

