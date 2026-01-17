Deve scontare otto mesi di carcere arrestato a Genova su ordine del tribunale di Agrigento

A Genova, un cittadino tunisino di 29 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Sestri Ponente su disposizione del tribunale di Agrigento. L’uomo dovrà scontare una pena di otto mesi di reclusione. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo e contrasto alla criminalità sul territorio.

Il giovane è stato fermato durante un controllo di routine mentre si aggirava a piedi in piazza Rismondo, nel quartiere di Bolzaneto. Dagli accertamenti effettuati è emerso che a suo carico pendeva un provvedimento di esecuzione della pena: doveva infatti espiare otto mesi di reclusione per reati legati alla droga e per la violazione delle norme sull'immigrazione. Alla luce dell'ordine di carcerazione, gli agenti hanno proceduto all'arresto. Completate le formalità di rito e la stesura degli atti, il 29enne è stato accompagnato nel carcere di Marassi, dove sconterà la pena disposta dall'autorità giudiziaria.

