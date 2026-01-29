Un’auto ha investito un giovane di 24 anni e si è data alla fuga. L’incidente è avvenuto questa mattina in pieno centro città. Il ragazzo è stato soccorso da passanti e portato in ospedale, ma le sue condizioni sono ancora da chiarire. La polizia sta cercando il conducente dell’auto, che non si è fermato dopo l’impatto. Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini e visionato le telecamere di sorveglianza per risalire all’automobilista.

Ha investito un giovane di 24 anni e poi si è allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare i soccorsi. E ora è caccia al pirata della strada che ieri sera è fuggito da viale Cannata, nel rione Paolo VI di Taranto. La vittima è un ragazzo tarantino di 24 anni che, stando a quanto si è appreso, stava attraversando la strada nei pressi di una rotatoria, quando è stato travolto da una vettura. Il conducente dell’auto invece di fermarsi a prestare soccorso, ha pigiato sul pedale dell’acceleratore e si è dileguato. I soccorsi Dopo l’allarme sul posto sono sopraggiunte le pattuglie della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri, oltre all’ambulanza del 118. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Travolge un ragazzo e non si ferma. Caccia al pirata della strada

Approfondimenti su Travolge Ragazzo

Un incidente si è verificato oggi a Bologna, coinvolgendo un’automobile che ha travolto una donna di 69 anni in carrozzina elettrica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Travolge Ragazzo

Argomenti discussi: Viale Libia, scooter travolge il monopattino sulle strisce pedonali. Sotto esame i cordoli; Incidente sulla A25, la dinamica: vettura tampona auto della polizia che travolge un agente in strada, diversi feriti [FOTO]; Sorso. Travolge e uccide con l’auto un 23enne, conducente positivo al consumo di droga; Scontro tra bus e furgone nel Mantovano, lamiera si stacca e travolge un'auto: muore Rosario Castrovillari.

Notte di follia a Palermo: Picchiato con un’amica vicino al tribunalePALERMO – Erano in otto, quattro ragazze e quattro ragazzi. Uno di loro si è avvicinato e ci ha prima aggredito verbalmente, poi è esplosa la violenza. Inizia così il racconto dell’ennesima notte di ... livesicilia.it

Travolta da un'auto, ragazzina in ospedale: traffico nel caos sulla ProvincialeL’incidente mercoledì mattina davanti alla fermata del bus: la ragazza soccorsa in codice giallo. Lunghe code verso la città e disagi per pendolari e studenti ... bresciatoday.it

UN DEBUTTO TRAVOLGENTE: tutti pazzi per una voce! 21 gennaio 2017. Un ragazzo sconosciuto sale sul palco di un talent cinese per cantanti professionisti. Esile, occhi da cerbiatto e sorriso timido. Sembra fragile e suscita tenerezza, ma appena inizi - facebook.com facebook