hellwatt festival alla rcf arena di reggio emilia travis scott rita ora ozuna

Travis Scott, Rita Ora e Ozuna sono tra gli artisti principali del nuovo Hellwatt Festival, che si terrà alla RCF Arena di Reggio Emilia. L’evento, in programma per cinque giorni, coinvolge numerose esibizioni di musica dal vivo e attrarrà migliaia di appassionati. La scelta di questa location mira a offrire un’esperienza immersiva, con palco e scenografie pensate appositamente per il festival. I biglietti stanno andando a ruba, e gli organizzatori annunciano un programma ricco di sorprese per i partecipanti. La musica riempirà la città fino alla fine della settimana.

La RCF Arena di Reggio Emilia ospiterà il nuovo Hellwatt Festival, un evento sviluppato su cinque giornate. A luglio 2026 la RCF Arena di Reggio Emilia ospiterà il nuovo Hellwatt Festival, un evento sviluppato su cinque giornate con l'obiettivo di portare in Italia i più avanzati modelli di produzione musicale e scenografica e posizionare la venue come punto di riferimento mondiale per i grandi live nei prossimi anni. Venerdì 17 luglio 2026 Travis Scott salirà sul palco principale.Artista capace di ridefinire i codici dello spettacolo contemporaneo, Travis Scott incarna una visione che unisce musica, tensione scenica ed energia collettiva. Hellwatt Festival 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia: oggi alle 16.00 aprono le prevendite per il 5 luglioHellwatt Festival 2026 si svolgerà alla RCF Arena di Reggio Emilia, e le prevendite apriranno oggi alle 16. Con una nota diffusa nel pomeriggio gli organizzatori dell'Hellwatt Festival, il grande evento musicale che si terrà alla Rcf Arena dal 4 al 18 luglio, fanno sapere che domani partirà la prevendita soltanto per la serata di domenica 5 luglio e non di tutti i live