Travis Scott a Reggio Emilia | biglietti da 99€ Vip a 659€ e Early

Travis Scott ha annunciato il suo concerto a Reggio Emilia, a causa dell’alta richiesta di biglietti. I prezzi partono da 99 euro per il settore generale, mentre il biglietto Vip costa 659 euro, con accesso a servizi esclusivi. La data fissata è il 17 luglio presso la RCF Arena, attirando molti fan italiani e stranieri. La vendita dei biglietti ha registrato un rapido esaurimento, dimostrando l’interesse verso questa esibizione.

Travis Scott a Reggio Emilia: prezzi e dettagli per il concerto dell’Hellwatt Festival. Travis Scott si esibirà il 17 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia nell’ambito dell’Hellwatt Festival. Le prevendite per il concerto partiranno oggi alle 16, con biglietti che vanno dai 99 euro per le zone più lontane dal palco ai 659 euro per il Vip Village, che include parcheggio privato, ingresso dedicato e servizi esclusivi. Un’opzione aggiuntiva, chiamata Early Entry, permette di entrare 15 minuti prima del regolare orario di apertura porte, con un supplemento che varia dai 10 ai 80 euro a seconda della zona scelta. 🔗 Leggi su Ameve.eu Travis Scott, i biglietti. Ticket dal ‘centone’ in su. Il Vip Village: 659 euroTravis Scott ha annunciato il concerto a Reggio il 17 luglio 2026, scatenando una corsa ai biglietti. Travis Scott il 17 luglio a Reggio Emilia, ora è ufficiale: quando inizia la vendita dei bigliettiIl concerto di Travis Scott a Reggio Emilia il 17 luglio è stato confermato dopo settimane di attesa. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Travis Scott ha annunciato un concerto a Reggio Emilia; Travis Scott il 17 luglio a Reggio Emilia, ora è ufficiale: quando inizia la vendita dei biglietti; Travis Scott in concerto in Italia a luglio 2026: tutte le info sui biglietti dell'Hellwatt Festival; Concerti: Travis Scott a Reggio Emilia, i prezzi dei biglietti. Travis Scott, ecco i prezzi dei biglietti per il concerto a Reggio EmiliaNel pit pagando 80 euro in più puoi entrare 15 minuti prima degli altri. La prevendita al via oggi alle ore 16 ... rollingstone.it Concerti: Travis Scott a Reggio Emilia, i prezzi dei bigliettiIl prossimo 17 luglio Travis Scott sarà in concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia, nell’ambito dell’ Hellwatt Festival. A partire dalle ore 16.00 di oggi lunedì 23 febbraio sono aperte le prevendite ... rockol.it Ecco i prezzi dei biglietti per il concerto di Travis Scott a Reggio Emilia. Nel pit con 80 euro in più puoi entrare 15 minuti prima degli altri. La prevendita al via oggi alle ore 16 x.com Ecco i prezzi dei biglietti per il concerto di Travis Scott a Reggio Emilia. Nel pit con 80 euro in più puoi entrare 15 minuti prima degli altri. La prevendita al via oggi alle ore 16. - facebook.com facebook