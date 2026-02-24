Travis Scott i biglietti Ticket dal ‘centone’ in su Il Vip Village | 659 euro

Travis Scott ha annunciato il concerto a Reggio il 17 luglio 2026, scatenando una corsa ai biglietti. La prevendita, partita ieri alle 16 su Ticketmaster e Vivaticket, ha visto i ticket partire da 100 euro, con alcune fasce più costose che superano i 600. I fan affollano i siti web per assicurarsi un posto, mentre il Vip Village costa 659 euro. La richiesta è già molto alta e i biglietti finiscono rapidamente.

Travis Scott salirà sul palco principale della RCF Arena di Reggio il prossimo 17 luglio 2026, e ieri alle 16 si è aperta l’attesissima prevendita sui circuiti Ticketmaster e Vivaticket. "Si tratta di uno degli eventi più potenti e attesi dell’estate musicale europea, nell’ambito dell’ Hellwatt Festival – scrivono i canali di comunicazione del mega evento –. Dopo il grande ritorno live di Ye – Kanye West e una serie di nomi di fama mondiale come Dj Snake, Martin Garrix, Ozuna e Rita Ora, il rapper statunitense è la ciliegina sulla torta di un cast mai visto per una per edizione di un festival". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Travis Scott, scattano le prevendite per il concerto alla Rcf Arena: i prezzi dei bigliettiLe prevendite dei biglietti per il concerto di Travis Scott alla Rcf Arena sono iniziate oggi alle 16, a causa dell’alta richiesta del pubblico. Travis Scott il 17 luglio a Reggio Emilia, ora è ufficiale: quando inizia la vendita dei bigliettiIl concerto di Travis Scott a Reggio Emilia il 17 luglio è stato confermato dopo settimane di attesa. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Travis Scott in concerto in Italia a luglio 2026: tutte le info sui biglietti dell'Hellwatt Festival; Travis Scott il 17 luglio a Reggio Emilia, ora è ufficiale: quando inizia la vendita dei biglietti; Travis Scott, ecco i prezzi dei biglietti per il concerto a Reggio Emilia; Biglietti concerto Travis Scott a Reggio Emilia, 17 luglio 2026 RCF Arena – Hellwatt Festival. Travis Scott, ecco i prezzi dei biglietti per il concerto a Reggio EmiliaNel pit pagando 80 euro in più puoi entrare 15 minuti prima degli altri. La prevendita al via oggi alle ore 16 ... rollingstone.it Concerti: Travis Scott a Reggio Emilia, i prezzi dei bigliettiIl prossimo 17 luglio Travis Scott sarà in concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia, nell’ambito dell’ Hellwatt Festival. A partire dalle ore 16.00 di oggi lunedì 23 febbraio sono aperte le prevendite ... rockol.it Ecco i prezzi dei biglietti per il concerto di Travis Scott a Reggio Emilia. Nel pit con 80 euro in più puoi entrare 15 minuti prima degli altri. La prevendita al via oggi alle ore 16 x.com Ecco i prezzi dei biglietti per il concerto di Travis Scott a Reggio Emilia. Nel pit con 80 euro in più puoi entrare 15 minuti prima degli altri. La prevendita al via oggi alle ore 16. - facebook.com facebook