Trasporto gratuito sui mezzi pubblici per le forze dell' ordine pressing dell' Usic Sicilia sulla Regione

Le forze dell’ordine in Sicilia continuano a chiedere il trasporto gratuito sui mezzi pubblici. La convenzione con la Regione non è ancora stata rinnovata, ma i sindacati di categoria non si arrendono e provano ancora a dialogare per trovare una soluzione.

La convenzione non è stata ancora rinnovata ma i sindacati di categoria tentano ancora la strada del dialogo. La segreteria regionale dell’Usic Sicilia ha avviato un’interlocuzione istituzionale finalizzata a sollecitare la proroga del protocollo per la mobilità regionale gratuita destinata al.🔗 Leggi su Palermotoday.it

A Monza e Brianza, la presenza di militari e forze dell’ordine sui mezzi pubblici contribuisce a garantire maggiore sicurezza.

Il Sinappe ha richiesto il rinnovo degli abbonamenti gratuiti sui mezzi di trasporto per le forze dell’ordine.

Niente trasporto pubblico gratis per le forze dell'ordine, è protesta: Così meno sicurezzaLa Regione non ha rinnovato la convenzione per il 2026. La Uil polizia in una nota: Non è un privilegio, ma uno strumento concreto di servizio: aumenta il controllo del territorio ... palermotoday.it

Trasporto di emergenza e sociale, 200mila euro dalla Fondazione per nuovi mezziLe richieste dovevano avere per oggetto l’acquisto di ambulanze di pronto soccorso idonee al servizio in emergenza 118, o al trasporto sanitario e sociale dedicato a persone disabili, malati, soggetti ... ilpiacenza.it

Palermo: grande successo investigativo per l’Arma dei Carabinieri. L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia esprime vivo apprezzamento a 21 militari dell’Arma in servizio al Nucleo Investigativo, al Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Ver - facebook.com facebook