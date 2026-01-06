Trasporti | 160 milioni per linea ferroviaria Roma-Viterbo accordo Regione Lazio-Rfi-Astral

La Regione Lazio ha stipulato un accordo con RFI e Astral per investire 160 milioni di euro sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo. L’intervento, finanziato dai fondi Fsc 2021-2027, mira a modernizzare il sistema di trasporto regionale, migliorando l’efficienza e l’affidabilità del servizio ferroviario tra le due città. Un passo importante per potenziare la mobilità e favorire lo sviluppo locale nella zona.

Un investimento significativo pari a 160 milioni di euro, provenienti dai fondi Fsc per il periodo 2021-2027, è stato programmato per effettuare interventi di ammodernamento tecnologico sulla linea ferroviaria regionale che collega Roma a Viterbo. Questa iniziativa è il risultato di una convenzione che è stata sottoscritta tra la Regione Lazio, Rete ferroviaria italiana (Rfi) e Astral, l’azienda pubblica regionale responsabile delle infrastrutture stradali. In particolare, per rispettare le indicazioni fornite dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i regolamenti di Ansfisa, verrà implementato un nuovo sistema di segnalamento Ertms, il quale garantirà standard di sicurezza ottimali per la circolazione dei treni e un miglioramento della capacità operativa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Trasporti: 160 milioni per linea ferroviaria Roma-Viterbo, accordo Regione Lazio-Rfi-Astral Leggi anche: Trasporti: Sabatini (Fd’I Lazio), bene investimento su linea ferroviaria Roma-Viterbo Leggi anche: Rivoluzione trasporti. Nuova linea ferroviaria. Rogoredo-Albairate: "Più corse e collegamenti" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L'aeroporto Marconi taglia il traguardo degli 11 milioni di passeggeri nel 2025; Via al servizio ferroviario elettrico con 9 Minuetto sulla linea ex Fcu. Investimento per 9,5 milioni di euro; La California sfida la scadenza per le licenze dei camionisti immigrati mentre i federali minacciano tagli ai finanziamenti; Tram: Dal MIT 118 milioni per le linee tranviarie della Capitale. «Roma-Viterbo, bene investimento da 160 milioni per nuovo sistema di sicurezza» - Daniele Sabatini (FdI) interviene sulla convenzione tra Regione Lazio, Rfi e Astral per per interventi di ammodernamento tecnologico della linea ferroviaria regionale ... civonline.it

Linea regionale Roma-Viterbo: investimento da 160 milioni per l'ammodernamento tecnologico - L'investimento permetterà di realizzare un nuovo sistema di segnalamento che garantirà i migliori standard di sicurezza per la marcia dei treni e il recupero di capacità ... roma.corriere.it

Stanziati 118 milioni per i tram a Roma: al via la realizzazione delle linee Termini–Tor Vergata e Togliatti - Il Ministero delle Infrastrutture stanzia 118 milioni per i tram di Roma: fondi alle nuove linee Termini–Tor Vergata e su viale Palmiro Togliatti ... fanpage.it

Oltre 21 milioni di euro a Venezia per il trasporto pubblico locale Dal Fondo Nazionale Trasporti arrivano risorse fondamentali per garantire servizi più efficienti e continui su autobus, tram e navigazione. Un investimento concreto per la mobilità di cittadini e l - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Dal ministero dei Trasporti 118 milioni per due linee tranviarie della Capitale romamobilita.it/primo-piano/da… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.