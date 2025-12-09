Primo raduno giovanile Pre-Nazionale Boulder U17 U19 | parte la stagione 2026 dell’arrampicata sportiva
Due giorni di test, allenamenti e valutazioni a Orobia Climbing: la FASI avvia il percorso verso la squadra giovanile 2026. La stagione 2026 dell’arrampicata sportiva giovanile è ufficialmente iniziata. Nel weekend del 6 e 7 dicembre, infatti, si è svolto il primo raduno della Squadra Pre-Nazionale Boulder U17U19, appuntamento che dà il via al percorso di preparazione verso la nuova annata agonistica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
