Rugby gli azzurri al raduno di Verona per il Sei Nazioni

La nazionale italiana di rugby si prepara per il Sei Nazioni 2026 con un raduno a Verona, che inizierà domenica 25 gennaio. Gonzalo Quesada, commissario tecnico degli Azzurri, ha annunciato la lista dei giocatori convocati, segnando l’inizio della fase di preparazione in vista della competizione internazionale. Questo appuntamento rappresenta un momento importante per la squadra, che si avvicina all’impegno con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni.

Roma, 21 gen. (askanews) – Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la lista degli Azzurri convocati per il raduno di Verona – in calendario a partire da domenica 25 gennaio – in preparazione al Guinness Sei Nazioni 2026. Sono trentatre gli atleti convocati dallo staff tecnico guidato da Quesada. Confermata la base del gruppo che nelle Quilter Nations Series lo scorso novembre ha battuto Australia e Cile e offerto una buona prestazione contro il Sudafrica. Prima convocazione assoluta per Samuele Locatelli, terza linea delle Zebre Parma e nominato MVP della Serie A Elite Maschile nel 2024, esordiente all’interno nel gruppo azzurro insieme a Damiano Mazza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Calendario Sei Nazioni rugby 2026: programma, orari, tv, streamingIl Calendario Sei Nazioni Rugby 2026 presenta il programma delle partite dal 5 febbraio al 14 marzo, con incontri trasmessi in tv e streaming.

