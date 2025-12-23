Il 22 dicembre è deceduto il bambino di 4 anni che, lunedì scorso, era caduto nella piscina coperta di Curon, in Val Venosta, vicino Bolzano. Dopo diversi giorni di degenza ospedaliera, il piccolo non è riuscito a superare le ferite riportate nell’incidente. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle strutture pubbliche e sulla prevenzione degli incidenti in ambienti ricreativi.

È morto ieri, 22 dicembre, il bambino di 4 anni che lunedì scorso era caduto nella piscina coperta di Curon, val Venosta, vicino Bolzano. Soccorso dal personale medico dopo il suo ritrovo, il piccolo era ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Maurizio di Bolzano, dov’è stato trasportato tramite l’elisoccorso del Pelikan 3. L’incidente era avvenuto il 15 dicembre nella piscina Curunes, inaugurata da poco, e le cause e la dinamica dell’annegamento sono ancora da chiarire. Su queste indagano i carabinieri, coordinati alla Procura di Bolzano. Il comune di Curon intanto esprime il suo cordoglio tramite il sindaco Franz Prieth, e si stringe assieme alla comunità cittadina alla famiglia della vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cade nella piscina comunale, bambino di 4 anni muore dopo giorni in ospedale

Bimbo di 4 anni rischia di annegare in piscina a Curon, ricoverato d'urgenza: è in gravi condizioni; Aperta un' inchiesta sul bimbo che ha rischiato di annegare in piscina; Tragedia in Alto Adige, 11enne cade da una parete rocciosa e muore davanti all'amico: si erano persi.

