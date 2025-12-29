Tragedia a Natale bambino di 11 anni muore dopo una grave influenza lo shock della famiglia | Era sano…

Un bambino di 11 anni è deceduto sabato 27 dicembre 2025 in Alabama, Stati Uniti, a causa di complicazioni gravi legate all’influenza. La famiglia, sorpresa e addolorata, ha espresso che il ragazzo era in buona salute prima dell’insorgenza della malattia. Questo episodio sottolinea l’importanza della prevenzione e dell’attenzione ai segnali di malattie influenzali anche in età pediatrica.

Un ragazzino di 11 anni è morto sabato 27 dicembre 2025 in Alabama, Stati Uniti, a causa di gravi complicazioni legate all’influenza. Il piccolo, Jace Watkins, aveva accusato convulsioni e difficoltà respiratorie ed era stato ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Children’s of Alabama. Secondo la famiglia, Jace non presentava patologie pregresse significative: era nato prematuro, ma fino a quel momento era sempre stato in buona salute e attivo. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale e la famiglia, che fatica a dare un senso alla tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

