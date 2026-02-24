Tragedia in città | cade dal balcone storico edicolante

L'incidente di questa notte si è verificato quando un uomo di 61 anni è caduto dal balcone del suo appartamento nel rione Sant'Erasmo a Santa Maria Capua Vetere. La causa sembra essere legata a un momento di crisi personale. La scena si è svolta in piena notte, attirando l'attenzione dei vicini e delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Sul luogo sono state trovate tracce di un tentativo di comunicare qualcosa prima della caduta.

Si è consumata una tragedia nel rione Sant'Erasmo a Santa Maria Capua Vetere. Un Uomo, L.V, 61enne si è lanciato dal balcone della propria abitazione nel cuore della notte. E' stato notato dai vicini che hanno sentito un gran tonfo, affacciatisi hanno visto il corpo dell'uomo riverso sul selciato e hanno allertato i soccorsi. Trasportato d'urgenza all'ospedale civile di Caserta le sue condizioni sono apparse subito disperate. Poco dopo l'accesso in ospedale l'uomo è deceduto per via delle gravi lesioni riportate. Sul posto una volante del locale commissariato.