Ventimiglia cade dal balcone mentre fugge dal marito il giudice | ‘Si prostituiva non è tentato femminicidio’

A Ventimiglia, una donna è caduta dal balcone mentre cercava di scappare dal marito, coinvolto in una violenta aggressione. Dopo cinque giorni, il giudice ha chiarito che l’uomo, un 65enne, si prostituiva e che il suo comportamento non configura un tentato femminicidio. La vicenda evidenzia le complicate dinamiche familiari e le questioni di sicurezza e tutela delle donne in situazioni di emergenza.

