Ventimiglia cade dal balcone mentre fugge dal marito il giudice | ‘Si prostituiva non è tentato femminicidio’

Da ildifforme.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ventimiglia, una donna è caduta dal balcone mentre cercava di scappare dal marito, coinvolto in una violenta aggressione. Dopo cinque giorni, il giudice ha chiarito che l’uomo, un 65enne, si prostituiva e che il suo comportamento non configura un tentato femminicidio. La vicenda evidenzia le complicate dinamiche familiari e le questioni di sicurezza e tutela delle donne in situazioni di emergenza.

A distanza di 5 giorni emergono i primi dettagli giudiziari sulla terribile vicenda consumatasi a Ventimiglia dove un 65enne avrebbe aggredito la moglie con forbici e taglierino, costringendola a fuggire e vedere come unica via di salvezza il gettarsi dal balcone di casa, finendo ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Ebbene, mentre l’uomo resta in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

