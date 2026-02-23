Tragedia in Toscana | bimba di 3 anni muore investita sotto casa

Una bambina di tre anni ha perso la vita a Mercatale di Vernio, in provincia di Prato, dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada vicino a casa. La vettura ha travolto la piccola in un momento improvviso, lasciando i presenti sconvolti. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarla. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre le forze dell'ordine indagano sull’incidente.

Tragedia a Mercatale di Vernio: una bambina di tre anni investita e uccisa. Una bambina di soli tre anni ha perso la vita questa sera a Mercatale di Vernio, in provincia di Prato, investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19 lungo la strada regionale 325, proprio sotto casa della piccola. I soccorsi, immediati e intensi, non sono riusciti a salvarla. La madre, sotto choc, ha accusato un malore e necessitato di assistenza sanitaria. L’intera comunità è rimasta sconvolta dall’accaduto, un dramma che ha spezzato la tranquillità di questo piccolo centro toscano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bordighera, tragedia infantile: bimba di due anni muore in casa nonostante i soccorsi del 118. Indagini in corso.Questa mattina a Bordighera, una bambina di due anni è morta in casa nonostante i soccorsi del 118.

Mercatale di Vernio, bambina di 3 anni muore investita sotto casa: il corpo sbalzato per metriUna bambina di tre anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto lungo la strada regionale 325 a Mercatale di Vernio.

Tragedia in Calabria, bimba di due anni muore soffocata da un wurstelTragedia a Vibo Valentia dove una bimba di due anni è morta dopo essersi soffocata, mangiando un wurstel. L'episodio è successo nella tarda mattinata di martedì 20 gennaio. La piccola ha ingerito ... tg24.sky.it

Tragedia in Toscana - Claudio è morto a 50 anni: colleghi in lacrime - facebook.com facebook