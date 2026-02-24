Traffico Roma del 24-02-2026 ore 11 | 30

Il traffico intenso sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale, causato da lavori in corso, provoca lunghe code e rallentamenti sulla Cassia e sulla Salaria. Un incidente nel pomeriggio ha complicato ulteriormente la circolazione sulla Tiburtina, creando congestione tra Monterotondo e il centro città. Chiusi alcuni tratti come via di Fioranello e la strada tra Cassia e Braccianese, per lavori di manutenzione. Le vie principali registrano rallentamenti e deviazioni.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale su via della Serenissima sempre in direzione tangenziale est code sulla Cassia dallo svincolo del raccordo fino a Grottarossa rallentamenti sulla Salaria da Monterotondo in direzione centro code sulla Tiburtina in direzione raccordo per lavori in via della Storta chiusure al traffico tra Cassia Braccianese la bianche sul ponte Risorgimento È in atto una riduzione di carreggiata è una modifica di viabilità per il traffico in arrivo da Lungotevere Oberdan chiusa al traffico via di Fioranello da via Appia Nuova a via Ardeatina il transito è consentito solo ai residenti è sempre sulla Ardeatina a Code da Castel di Leva indie centro