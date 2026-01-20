Mobilità Gualtieri Asstra | Certificazione parità strumento per ripensare organizzazione tpl

Gualtieri di Asstra sottolinea l'importanza della certificazione di parità come strumento per rivedere e migliorare l'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il recente documento presentato a Bologna offre un'analisi delle iniziative adottate per promuovere l'uguaglianza di genere nel settore della mobilità, evidenziando le prospettive future e le strategie per un'implementazione più efficace di politiche inclusive.

Bologna, 20 gen. (Adnkronos) - “Il documento che abbiamo presentato oggi ci consente di fare il punto su quanto realizzato in tema di parità di genere nel mondo della mobilità e del trasporto pubblico. Strumenti come la certificazione hanno permesso di ripensare la struttura organizzativa delle aziende di Tpl e i servizi offerti, orientandoli sempre più a criteri di equità e accessibilità”. Lo ha dichiarato Giuseppina Gualtieri, vicepresidente di Asstra, intervenendo al convegno “Donne e mobilità – Politiche per la parità, le professioni e l'innovazione”, in corso a Bologna. “Le norme rappresentano certamente un acceleratore importante e possono favorire significativi salti di qualità, ma per ottenere un cambiamento davvero radicale è necessario lavorare anche sulla cultura aziendale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

