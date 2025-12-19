Toscana economia a due velocità | frena il lavoro e industria debole ma l’export tiene

La Toscana nel 2025 mostra un andamento contrastante: mentre il lavoro e l’industria faticano a decollare, l’export si conferma un punto di forza, sostenendo l’economia regionale. Firenze e le sue eccellenze continuano a fare da traino in un quadro di sfide e opportunità, riflettendo le dinamiche di un territorio in evoluzione.

© Lanazione.it - Toscana, economia a due velocità: frena il lavoro e industria debole, ma l’export tiene Firenze, 19 dicembre 2025 – La prima metà del 2025 restituisce per la Toscana un quadro dell’economia in chiaroscuro. Secondo quanto emerge dalla nota congiunturale Irpet, tra gennaio e luglio le nuove assunzioni sono diminuite rispetto allo stesso periodo del 2024: 452.231 avviamenti complessivi, pari a un -2,7%, che diventano -5,2% se si considerano solo i contratti dipendenti standard. Nonostante il calo degli ingressi, lo stock complessivo dei lavoratori dipendenti rimane superiore al 2024 (+2%). A rallentare è però il ritmo di crescita: dal +3,1% registrato a gennaio 2024 si è scesi al +1,7% di luglio 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Imprese campane troppo piccole, export debole e burocrazia lenta: l’allarme di Carfora (Confimi Industria) Leggi anche: Nubi sull’economia dell’Umbria: "Cala l’export e frena l’occupazione. Mesi in salita per le costruzioni" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Toscana, economia a due velocità: frena il lavoro e industria debole, ma l’export tiene - Firenze, 19 dicembre 2025 – La prima metà del 2025 restituisce per la Toscana un quadro dell’economia in chiaroscuro. lanazione.it

Toscana, economia in affanno: Pil +0,3% secondo Bankitalia - Anche se infatti crescono del 9,9 per cento in termini reali, sono la farmaceutica e i metalli preziosi a trainare e a compensare la riduzione ... lanazione.it

Cdp, dal 2023 oltre 2 miliardi per l'economia in Toscana - In Toscana tra il 2023 e il primo semestre 2025 "Cdp ha destinato oltre 2 miliardi di euro a sostegno di imprese, infrastrutture essenziali ed enti pubblici della regione, raggiungendo 3. ansa.it

Centinaia di lavoratori a rischio tra Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo #iltrafiletto #teramo #abruzzo #notizie #news #informazione #giornalismo #giornale #notiziedelgiorno #notizia #giornaleonline #quotidiano #economia #abruzzonews #cronaca #att - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.