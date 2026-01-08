Dai concerti a lume di candela allo spettacolo tutto da ridere a teatro | cosa fare nel weekend

Scopri le proposte per il weekend a Palermo, tra concerti, spettacoli teatrali e visite guidate. Con il ritorno alle attività culturali dopo le festività, questa settimana offre eventi interessanti da vivere tra musica, arte e cultura. Nonostante il clima freddo e piovoso, c’è modo di trascorrere il tempo in modo piacevole e stimolante nel centro della città. Ecco cosa fare nel primo fine settimana dell’anno.

Concerti, visite guidate e spettacoli teatrali a Palermo neI primo weekend del nuovo anno, post festività, che si annuncia freddo e piovoso. Ma niente paura, sono diverse le proposte al chiuso. Protagoniste le dimore storiche, da Palazzo de Gregorio dove nel fine settimana si terranno i tributi a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Tributo a lume di candela a Morricone e Vivaldi nei palazzi storici: i concerti candlelight del weekend a Palermo Leggi anche: Teatro, Sicilia in dolce e concerti: cosa fare nel weekend Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Candlelight: tributo a Ludovico Einaudi, concerto a lume di candela; Concerto a lume di candela per il Magico Natale a Bitonto; Rocca Janula ed Historiale, 7 concerti gratuiti dal 22 al 2 gennaio 2026; Candlelight Milano gennaio 2026: la magia dei concerti a lume di candela. Candlelight: tributo agli Abba, concerto a lume di candela - I pianisti Giuseppe Califano (9 gennaio) e Luca Morelli (23 gennaio) eseguono in una suggestiva atmosfera, illuminati dalla sola luce delle candele, alcuni tra i maggiori successi degli Abba: la ... mentelocale.it

Candlelight: tributo a Ludovico Einaudi, concerto a lume di candela - 30 a Milano torna l'appuntamento con i concerti a lume di candela all'insegna della musica di Ludovico Einaudi: lo spettacolo - mentelocale.it

Tappeti di musica. Alla Domus concerti a lume di candela - La Domus dei Tappeti di Pietra in via Barbiani 16 si conferma luogo di spettacolo dal vivo ospitando, in un’atmosfera suggestiva, Tappeti di Musica, concerti a lume di candela accompagnati da visite ... ilrestodelcarlino.it

Ieri pomeriggio è stato bellissimo! Grazie Effegi Live "Concerti a lume di Candele" Giancarlo Falcioni Comune di Moricone - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.