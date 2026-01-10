Via Conte Federico bonificata la discarica davanti all' elementare Corrao | Ora via alla riqualificazione

Oggi è stato completato l’intervento di bonifica della discarica abusiva in via Conte Federico, davanti alla scuola elementare Corrao. L’intervento si inserisce nel percorso di riqualificazione dell’area, volto a migliorare l’ambiente e la sicurezza per la comunità. La bonifica rappresenta un passo importante verso il recupero e la valorizzazione degli spazi pubblici, favorendo un contesto più salubre e decoroso per cittadini e studenti.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.