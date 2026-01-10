Via Conte Federico bonificata la discarica davanti all' elementare Corrao | Ora via alla riqualificazione
Oggi è stato completato l’intervento di bonifica della discarica abusiva in via Conte Federico, davanti alla scuola elementare Corrao. L’intervento si inserisce nel percorso di riqualificazione dell’area, volto a migliorare l’ambiente e la sicurezza per la comunità. La bonifica rappresenta un passo importante verso il recupero e la valorizzazione degli spazi pubblici, favorendo un contesto più salubre e decoroso per cittadini e studenti.
"Questa mattina è stato effettuato un importante intervento di bonifica della discarica abusiva formatasi in via Conte Federico, all’altezza della scuola elementare Corrao. L’operazione, eseguita dalla Rap, si è resa necessaria per ripristinare condizioni di pulizia, decoro e sicurezza a tutela. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Giarre, bonificata una discarica in via Alfieri: a breve telecamere comunali anti sporcaccioni
Leggi anche: Bonificata area antistante il Centro di raccolta comunale: rimossa discarica abusiva
MATCH DAY! È il giorno della battaglia per i nostri UNDER 17 – Girone A! Ciakulli Calcio vs Fada Football Club 03/01/2026 Ore 11:00 C.S. Ciakulli – Via Conte Federico, 90100 Palermo (PA) DIRETTA FACEBOOK sui c - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.