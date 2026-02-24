Toro la rabbia non si spegne | striscione e letame al Filadelfia nella notte

Durante la notte, un gruppo di tifosi ha attaccato il Torino Football Club con uno striscione e letame davanti al Filadelfia. La causa è la frustrazione per le recenti prestazioni della squadra e le decisioni della dirigenza. Le persone presenti hanno lasciato il messaggio offensivo e alcuni sacchi di letame all’ingresso dello stadio, creando tensione tra i supporter e le forze dell’ordine presenti sul posto. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili.

Contestazione durissima dei tifosi granata contro società e proprietà dopo l’ennesima sconfitta. Il cambio in panchina non basta a calmare gli animi Notte di forte tensione attorno al Torino Football Club. Davanti ai cancelli dello Stadio Filadelfia è apparso uno striscione con la scritta “Merde come Cairo”, accompagnato da diversi chili di letame sparsi all’ingresso della struttura. Un gesto plateale che fotografa in modo inequivocabile il clima che si respira attorno al mondo granata. La contestazione arriva all’indomani dell’ennesima bruciante sconfitta incassata domenica all’ora di pranzo contro il Genoa, risultato che ha ulteriormente alimentato il malcontento di una tifoseria ormai esasperata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Toromania: quanta rabbia che c'è al Toro. Ora tifosi e squadra facciano pace
Dalla rabbia non nasce mai nulla di buono. Poi c'è l'eccezione che conferma la regola e Torino-Sassuolo lo è stata. C'era rabbia sugli spalti, espressa con la contestazione dei tifosi, i fischi quasi ...

Rossi: Non sono i risultati a fare il Toro. Spero che un giorno qualcuno lo faccia rinascere
Intervenuto sulle colonne dell'edizione odierna di Tuttosport, Ezio Rossi ha parlato della contestazione che c'è in casa Toro con la.

