Yildiz spegne i riflettori | Non è la notte del 10 è della Juve

Durante il prepartita di Juventus – Benfica, Kenan Yildiz ha scelto di mettere in primo piano il valore della squadra, affermando che

Parole chiare, senza protagonismi. Kenan Yildiz prende la scena nel prepartita di Juventus – Benfica, ma lo fa spostando subito il fuoco sul collettivo. Intervistato da Prime Video, il talento bianconero spegne l’etichetta della “notte da numero 10”. “È notte di Champions ed è sempre speciale, ma non è una notte del numero dieci, è la notte per la nostra squadra, per la Juventus e per noi tutti. Dobbiamo fare una grande partita per portarla a casa”, il messaggio lanciato a pochi minuti dal calcio d’inizio. Yildiz chiarisce anche il suo ruolo nello spogliatoio. In campo trascina, ma la leadership passa da più voci: “Qualche volta sì, ma non sempre.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Yildiz a Prime: «Non è la notte del 10 ma la notte di tutta la Juventus. Io leader? Parlo in campo»Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, commenta l'importanza della partita contro il Benfica in Champions League.

