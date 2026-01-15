Le aziende aretine alla volta di Vicenzaoro January 2026
Le aziende aretine parteciperanno a Vicenzaoro January 2026, l’importante appuntamento internazionale dedicato al settore orafo. L’evento si svolge presso il centro fieristico di Italian Exhibition Group e rappresenta un’opportunità per presentare le novità del gioiello e consolidare relazioni di business. La partecipazione di aziende di Arezzo sottolinea l’importanza della filiera locale nel panorama globale dell’oreficeria.
Arezzo, 15 gennaio 2026 – Il gioiello e la sua filiera completa, nel business hub internazionale di Italian Exhibition Group. Apre domani Vicenzaoro January 2026, nel quartiere fieristico di IEG, fino a martedì 20, alla fiera anche centinaia di aziende aretine. Con un sold-out ormai consolidato da oltre 1.300 brand espositori, Vicenzaoro ospita la community globale del gioiello per cinque giorni dedicati a business, formazione, informazione, trend e networking, inaugurando il calendario mondiale delle fiere di settore. Toscana protagonista in fiera con 227 aziende, capitanate dalle eccellenze del distretto orafo aretino, che ne porta 199. 🔗 Leggi su Lanazione.it
