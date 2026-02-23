Ripartenza di Lorenzo Finn al Giro di Sardegna | la prova con i professionisti

Lorenzo Finn torna a gareggiare nel Giro di Sardegna dopo aver deciso di riprendere l’attività agonistica. La sua partecipazione deriva dalla volontà di dimostrare di essere tornato in forma e pronto a affrontare nuove sfide. La tappa di apertura ha visto Finn accelerare in salita, mostrando un buon stato di salute. La sua presenza sulla linea di partenza ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Una tappa cruciale nello sviluppo di Lorenzo Finn arriva dalla Sardegna, dove la breve corsa a tappe accoglie la partenza del Giro di Sardegna. Dal 25 febbraio al 1° marzo Castelsardo ospita una cinque tappe dal profilo vario, pensata per mettere alla prova metodo, resistenza e lettura di gara. L'evento rappresenta un'ulteriore opportunità per misurare lo stato di forma e la maturità competitiva di un giovane talento che guarda al futuro del ciclismo professionistico. Classe 2006, Finn arriva in Sardegna con l'etichetta di uno dei prospetti più luminosi del panorama internazionale. Campione del mondo Juniores nel 2024 e capace di riconfermarsi tra gli Under 23 nel 2025, l'azzurrino è attualmente inserito nella formazione development di Red Bull: formalmente ancora nella categoria giovanile, ma già coinvolto in contesti di alto livello.