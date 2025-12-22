Parco delle Madonie presentato ufficialmente il concorso letterario Una montagna di storie

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato ufficialmente il concorso letterario “Una montagna di storie”. La cerimonia nel corso dell’annuale conviviale della sezione Club Alpino Italiano “Petralia Sottana 1927”, svoltosi a Mongerrati (Isnello). L’iniziativa nasce nell’ambito del “Patto per la Lettura delle Madonie” ed è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Presentato ufficialmente il concorso letterario "Una montagna di storie". Le Madonie protagoniste.

