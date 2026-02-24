Efficientamento energetico del Palazzo Ducale di Modena parte il progetto da 16 milioni

Il progetto di efficientamento energetico del Palazzo Ducale di Modena ha preso il via, grazie a un investimento di 16 milioni di euro. La scelta di intervenire sull’edificio storico mira a ridurre i consumi e migliorare l’efficienza, coinvolgendo tecnologie innovative. La firma ufficiale del protocollo ha coinvolto figure di rilievo del Ministero della Difesa e dell’Accademia Militare, che hanno partecipato a un incontro simbolico in sede. L’intervento prevede lavori che cambieranno l’aspetto e la funzionalità del palazzo.

Nei giorni scorsi, con un simbolico incontro presso il Palazzo Ducale di Modena, tra il Direttore della Direzione Generale dei Lavori del Ministero della Difesa, Generale Ispettore Mario Sciandra, il Comandante dell'Accademia Militare, Generale di Divisione Stefano Messina e il direttore Area.