Torino sequestrati all' aeroporto farmaci potenzialmente pericolosi

Un controllo alla frontiera ha portato al sequestro di farmaci potenzialmente pericolosi all’aeroporto di Torino, grazie a un’operazione congiunta tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I funzionari hanno scoperto oltre 4.000 confezioni di medicinali non autorizzati, nascosti tra i bagagli di un passeggero in arrivo da un paese estero. La scoperta ha evitato che i farmaci entrassero nel mercato locale.

La Guardia di Finanza di Torino, in collaborazione con il personale dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha intercettato e sottoposto a sequestro oltre 4.500 prodotti farmaceutici. L’attività effettuata attraverso l’analisi dei flussi di passeggeri in arrivo e in partenza, ha consentito di individuare 4 passeggeri, poi deferiti all’Autorità Giudiziaria, che hanno tentato di importare da territori extra UE complessivi 4.615 farmaci privi dei requisiti di legge e potenzialmente dannosi per la salute umana. I medicinali, abilmente occultati all’interno di capi di abbigliamento (in particolare, calzini e indumenti intimi), riposti in bagagli imbarcati, sono risultati, in alcuni casi, non conformi alle normative sanitarie europee e, in altre circostanze, eccedenti l’ordinario fabbisogno personale e, comunque, prive delle ricette mediche giustificative del possesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

