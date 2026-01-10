Sequestrati oltre 70 mila articoli potenzialmente pericolosi

Le autorità di Catania hanno sequestrato amministrativamente oltre 70.000 articoli, tra cui prodotti per la casa, luminarie e accessori di abbigliamento. Questi articoli erano venduti senza indicazioni sull'origine e sui produttori, rappresentando un potenziale rischio per i consumatori. L'operazione mira a garantire la sicurezza e la legalità del mercato, tutelando i cittadini da prodotti non conformi alle normative vigenti.

I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno sottoposto a sequestro amministrativo più di 70mila articoli di vario genere (prodotti per la casa, luminarie e accessori di abbigliamento) potenzialmente pericolosi perché posti in vendita senza indicazione sull'origine, sui produttori e.

Sequestrati a Catania oltre 70 mila prodotti potenzialmente pericolosi per la salute - L'operazione nell'ambito di un piano straordinario di controlli volti a contrastare la vendita di prodotti non sicuri

Sequestrati oltre 70mila prodotti non conformi in negozi cinesi del Catanese. Scoperti due lavoratori in nero - CATANIA – Oltre 70mila articoli non sicuri e privi delle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente sono stati sequestrati dalla Guardia di

Catania: sequestrati oltre 70 mila articoli non conformi e potenzialmente pericolosi per la salute

Sequestrati oltre 35mila prodotti contraffatti e insicuri nel Leccese

