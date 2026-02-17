Carnevale a Sabaudia sequestrati oltre 500 prodotti potenzialmente pericolosi | il blitz

Durante i controlli in occasione del Carnevale a Sabaudia, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 500 prodotti potenzialmente pericolosi. La causa è stata la presenza di articoli non conformi alle norme di sicurezza, tra cui maschere e decorazioni prive di etichette e certificazioni. I controlli sono stati intensificati per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei negozianti, che avevano esposto merce senza le dovute verifiche.

Latina, 17 febbraio 2026 – Controlli rafforzati in occasione del Carnevale nella provincia di Latina. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 500 prodotti carnevaleschi potenzialmente pericolosi per i cittadini e non conformi alla normativa nazionale. L'operazione, condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Terracina, ha interessato un punto vendita di Sabaudia. Tra gli articoli sequestrati figurano maschere, costumi, decorazioni, giochi, spray, coriandoli e altra oggettistica di vario genere. Secondo quanto riferito dai finanzieri, i prodotti erano realizzati al di fuori dell'Unione Europea e messi in vendita senza alcuna indicazione su nome, ragione sociale, marchio o sede legale dell'importatore e del produttore, informazioni obbligatorie per garantire la sicurezza dei consumatori.