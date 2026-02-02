Boga inizia la sua avventura con la Juve | Orgoglioso di far parte di questo club leggendario Poi il messaggio ai tifosi – FOTO

Boga ha pubblicato un post su Instagram per annunciare ufficialmente di aver iniziato la sua avventura con la Juventus. Il giocatore si è detto orgoglioso di vestire questa maglia e ha rivolto un messaggio diretto ai tifosi, promettendo impegno e determinazione. La società ha appena ufficializzato l’ingaggio, e ora si aspetta di vedere subito i risultati sul campo.

Boga su Instagram ha espresso la gioia per essere diventato un giocatore della Juventus e mandato un messaggio molto chiaro ai tifosi. Il mercato invernale della Juventus negli ultimi giorni ha visto diversi acquisti. Uno dei nuovi arrivi è Jeremie Boga, l’esterno ivoriano che, dopo le esperienze con Sassuolo e Atalanta e la parentesi al Nizza, torna in Italia per vestire la maglia bianconera. Boga, tramite Instagram, si è detto felice di essere un nuovo giocatore della Juventus, postando una foto che lo ritrae già con i colori bianconeri. Il messaggio rivolto alla sua nuova tifoseria è un mix di determinazione e rispetto per la tradizione del club torinese: QUI: CALCIOMERCATO JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE « Un nuovo capitolo inizia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Boga inizia la sua avventura con la Juve: «Orgoglioso di far parte di questo club leggendario». Poi il messaggio ai tifosi

Conceicao, dopo la vittoria contro il Napoli, ha condiviso sui social un messaggio di soddisfazione per il risultato e ha ringraziato i tifosi della Juventus per il sostegno costante.

Cabal esprime tutta la sua gioia dopo il gol decisivo contro la Juve al Dall’Ara, definendo la serata come una notte speciale.

