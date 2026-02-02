Boga inizia la sua avventura con la Juve | Orgoglioso di far parte di questo club leggendario Poi il messaggio ai tifosi – FOTO

Boga ha pubblicato un post su Instagram per annunciare ufficialmente di aver iniziato la sua avventura con la Juventus. Il giocatore si è detto orgoglioso di vestire questa maglia e ha rivolto un messaggio diretto ai tifosi, promettendo impegno e determinazione. La società ha appena ufficializzato l’ingaggio, e ora si aspetta di vedere subito i risultati sul campo.

Boga su Instagram ha espresso la gioia per essere diventato un giocatore della Juventus e mandato un messaggio molto chiaro ai tifosi. Il mercato invernale della Juventus negli ultimi giorni ha visto diversi acquisti. Uno dei nuovi arrivi è Jeremie Boga, l’esterno ivoriano che, dopo le esperienze con Sassuolo e Atalanta e la parentesi al Nizza, torna in Italia per vestire la maglia bianconera. Boga, tramite Instagram, si è detto felice di essere un nuovo giocatore della Juventus, postando una foto che lo ritrae già con i colori bianconeri. Il messaggio rivolto alla sua nuova tifoseria è un mix di determinazione e rispetto per la tradizione del club torinese: QUI: CALCIOMERCATO JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE « Un nuovo capitolo inizia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

