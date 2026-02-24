D' Aversa | Voglio dare certezze ed entusiasmo al Toro Cairo | Troveremo la forza di ribaltare le cose

D'Aversa ha deciso di prendere il timone del Torino dopo la sconfitta di Genova, motivato a portare entusiasmo e stabilità alla squadra. La scelta del club deriva dalla necessità di migliorare la posizione in classifica e ridare fiducia ai giocatori. Cairo ha assicurato che la società farà di tutto per cambiare rotta e rafforzare il gruppo. La squadra si prepara ora a cambiare passo e a ritrovare la strada giusta.

“Entusiasmo e coraggio”, sono le due parole-manifesto con le quali Roberto D’Aversa comincia la sua avventura sulla panchina del Toro. In mattinata, il presidente del Toro Urbano Cairo ha presentato D’Aversa, tecnico subentrato a Marco Baroni dopo la sconfitta di Genova e scelto per accompagnare i granata verso una posizione di classifica di tranquillità. “D’Aversa è una vecchia conoscenza, io l’ho sempre molto apprezzato per le sue qualità e per il suo temperamento – spiega il presidente Cairo -, ho seguito il percorso fatto al Parma, in particolare, con le due promozioni: lo seguivo con molta attenzione e molto apprezzamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Cairo esonera Baroni e chiama D’Aversa: missione salvezza per il ToroCairo ha deciso di esonerare Marco Baroni dopo le recenti sconfitte e ha scelto Roberto D’Aversa come nuovo allenatore del Torino.

D'Aversa a Torino: «Orgoglioso di questo club, voglio ridare entusiasmo a squadra e tifosi»Roberto D’Aversa ha preso il timone del Torino dopo aver firmato un contratto, motivato dalla volontà di rilanciare la squadra e coinvolgere i tifosi.

D'Aversa: Il Torino non merita questa classifica. Sui tifosi e il Filadelfia....TORINO - Primo giorno per Roberto D'Aversa alla guida del Torino con la presentazione ufficiale alla stampa in compagnia del presidente Urbano Cairo. Ed è il numero 1 granata a spiegare la scelta del ... tuttosport.com

Conferenza D’Aversa: serve migliorare la difesa. Voglio ridare entusiasmo…Rivoluzione in casa Torino con la società che nella giornata di ieri ha ufficialmente esonerato Marco Baroni consegnando la panchina nelle mani di Roberto D’Aversa. L’ex Empoli avrà di fronte come pri ... laziopress.it

