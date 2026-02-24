Torino Cairo sincero | L’esonero di un allenatore è sempre un dispiacere il responsabile non è solo Baroni! Su D’Aversa…

Urbano Cairo ha annunciato che l’esonero di un allenatore provoca sempre dispiacere, sottolineando che la responsabilità non ricade solo su Baroni. La decisione di cambiare guida tecnica deriva da risultati insoddisfacenti e da pressioni interne alla società, che hanno portato a questa scelta. Cairo ha anche spiegato che il nuovo allenatore, Roberto D’Aversa, avrà il compito di rilanciare la squadra. La presentazione ufficiale di D’Aversa è prevista per questo pomeriggio.

