Torino è morto il bimbo di cinque mesi caduto dalle scale di casa | si indaga per omicidio colposo

Il bambino di cinque mesi è morto a causa di una caduta accidentale dalle scale di casa a Pessione, una frazione di Chieri. La famiglia aveva portato il neonato in ospedale sabato, dopo averlo trovato in condizioni gravi. Le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze dell’incidente, che ha suscitato grande dolore tra i vicini. La notizia ha fatto il giro del quartiere, dove si indaga su eventuali responsabilità.

È morto il bambino di cinque mesi ricoverato da sabato in condizioni critiche all’ospedale Regina Margherita di Torino dopo essere caduto nella sua abitazione di Pessione, frazione di Chieri, nel Torinese. Il decesso è stato constatato nella serata del 23 febbraio, dopo che nel pomeriggio i medici del reparto di rianimazione avevano dichiarato la morte cerebrale. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per dare il via libera all’ autopsia. Gli investigatori stanno verificando la dinamica dell’accaduto e la compatibilità tra il racconto fornito dalla madre e il quadro clinico riscontrato dai medici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tragedia a Chieri: è morto il bimbo di cinque mesi caduto dalle scaleUn bambino di cinque mesi è morto dopo essere caduto dalle scale, un incidente che ha sconvolto una famiglia di Chieri.

Riccardo Lucà caduto dalle scale a Pessione di Chieri e morto a 5 mesi, inchiesta per omicidio colposoRiccardo Lucà è morto a cinque mesi dopo essere caduto dalle scale a Pessione di Chieri, e la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.

Torino, neonato di 5 mesi morto dopo la caduta dalle scale: dubbi sulla ricostruzione della madreNeonato morto dopo giorni di agonia in ospedale: la madre racconta di un improvviso malore e di una caduta lungo le scale, mentre la procura avvia accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia. notizie.it

Bimbo morto nel Torinese, si indaga per omicidio colposo. La mamma: Mi è scivolato dalle bracciaIl bimbo di 5 mesi sarebbe caduto dalle scale di casa a Chieri. La madre: Ho avuto un malore. A breve l’autopsia ... quotidiano.net

Chieri, neonato cade dalle scale: morto dopo due giorni di ricovero #torino x.com

Bimbo di 5 mesi morto dopo la caduta della mamma, la Procura di Torino apre un fascicolo per «omicidio colposo» - facebook.com facebook