Torino ufficiale esonero Baroni | D’Aversa nuovo allenatore fino a giugno

Il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni dall’incarico di allenatore, a causa dei risultati deludenti ottenuti nelle ultime partite. La decisione arriva dopo una serie di sconfitte che hanno messo in discussione la stabilità dello staff tecnico. Il club ha già annunciato D’Aversa come nuovo allenatore, che guiderà la squadra fino a giugno. La scelta mira a invertire immediatamente la rotta in campionato.

© Lapresse.it - Torino, ufficiale esonero Baroni: D’Aversa nuovo allenatore fino a giugno

Il Torino comunica “di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra”. La società granata “ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera”. Fatale a Baroni la sconfitta per 3-0 contro il Genoa in campionato, con i granata pericolosamente risucchiati a ridosso della zona retrocessione. Già nominato Roberto D’Aversa come nuovo allenatore: per lui contratto fino al 30 giugno 2026. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it D’Aversa Torino, ufficiale: è lui il nuovo allenatore dei granata dopo l’esonero di Baroni! Il comunicato e tutti i dettagliRoberto D’Aversa assume il ruolo di allenatore del Torino dopo che la società ha deciso di cambiare guida tecnica a causa delle recenti prestazioni deludenti. Torino, ufficiale esonero Baroni: D’Aversa in pole per la panchinaIl Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni dopo le recenti serie di risultati deludenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Torino allo sbando, Cairo contestato: paga solo Baroni, arriva D’Aversa; Torino, Baroni verso l'esonero dopo il ko col Genoa: le news; La crisi del Torino: Cairo e Petrachi valutano l’esonero di Baroni; Baroni ad un passo dall'esonero diserta la conferenza dopo Genoa-Torino: contatti in corso col sostituto. Torino, ufficiale l'esonero di Baroni: il comunicatoLa sconfitta per 3-0 contro il Genoa a Marassi è costata cara a Marco Baroni, che pochi istanti fa è stato ufficialmente sollevato dall’incarico di allenatore del Torino. Già nelle scorse ore circolav ... laziopress.it Baroni Torino, ufficiale l’esonero dell’allenatore, ecco il comunicato ufficiale del club, i dettagli e le motivazioniBaroni Torino, ufficiale l’esonero dell’allenatore, ecco il comunicato ufficiale del club, i dettagli e le motivazioni Come raccontato già ieri nel tardo pomeriggio, qui sulle colonne di Calcionews24, ... calcionews24.com Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026. Benvenuto Mister, buon lavoro! Sul sito ufficiale il comunicato integral x.com REAL FORNI, partner ufficiale di IDA Summit 2026 a Torino, produce nelle proprie officine tutti i tipi di impianti per la cottura di pane, pasticceria e pizza, servendo anche altri settori per la produzione di prodotti alimentari. L’esperienza acquisita e la collaborazi - facebook.com facebook