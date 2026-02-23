Torino ufficiale l’esonero di Marco Baroni | D’Aversa nuovo allenatore

Il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni dopo le recenti sconfitte, peggiorando la posizione in classifica. La decisione arriva in seguito a una serie di risultati negativi che hanno spinto il club a cambiare guida tecnica. D'Aversa è stato scelto come nuovo allenatore per cercare di invertire la rotta. La società ha comunicato ufficialmente la sostituzione, che sarà effettiva già dalla prossima partita.

AGI - Ora è ufficiale: il  Torino  ha  esonerato Marco Baroni. "Il  Torino Football Club  comunica di aver esonerato  Marco Baroni  dall'incarico di  allenatore  della  Prima Squadra. La  Società  ringrazia il tecnico e il suo staff per l' attività  fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera", si legge nella nota del  club granata. L'ex mister di Verona e Lazio paga la pesante  sconfitta  patita contro il Genoa e una situazione di  classifica preoccupante, visto che Vlasic e compagni hanno raccolto solo 27 punti in 26 giornate di campionato. 🔗 Leggi su Agi.it

Torino, ufficiale esonero Baroni: D’Aversa nuovo allenatore fino a giugnoIl Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni dall’incarico di allenatore, a causa dei risultati deludenti ottenuti nelle ultime partite.

D’Aversa Torino, ufficiale: è lui il nuovo allenatore dei granata dopo l’esonero di Baroni! Il comunicato e tutti i dettagliRoberto D’Aversa assume il ruolo di allenatore del Torino dopo che la società ha deciso di cambiare guida tecnica a causa delle recenti prestazioni deludenti.

