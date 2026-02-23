Torino ufficiale l’esonero di Marco Baroni | D’Aversa nuovo allenatore

Il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni dopo le recenti sconfitte, peggiorando la posizione in classifica. La decisione arriva in seguito a una serie di risultati negativi che hanno spinto il club a cambiare guida tecnica. D'Aversa è stato scelto come nuovo allenatore per cercare di invertire la rotta. La società ha comunicato ufficialmente la sostituzione, che sarà effettiva già dalla prossima partita.

AGI - Ora è ufficiale: il Torino ha esonerato Marco Baroni. "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l' attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera", si legge nella nota del club granata. L'ex mister di Verona e Lazio paga la pesante sconfitta patita contro il Genoa e una situazione di classifica preoccupante, visto che Vlasic e compagni hanno raccolto solo 27 punti in 26 giornate di campionato. 🔗 Leggi su Agi.it

L’esonero di Marco Baroni arriva tardi, troppo tardi. Non è la svolta, ma l’ennesimo atto di una stagione gestita in modo improvvisato, senza visione e senza responsabilità. I numeri parlano chiaro: oltre il 40% di sconfitte, una media punti da retrocessione, - facebook.com facebook