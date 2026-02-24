Toponomastica decoloniale | la giunta Gualtieri porta avanti la pulizia etica stradale di Roma

La giunta Gualtieri avvia una campagna di riqualificazione delle targhe stradali, motivata dall’esigenza di eliminare simboli coloniali. La decisione nasce dall’osservazione che molte denominazioni storiche riflettono un passato di oppressione, creando disagio tra i cittadini. Con questa iniziativa, si intende promuovere una memoria più consapevole e rispettosa. La modifica delle insegne coinvolge specifici quartieri storici di Roma, dove si concentrano i cambiamenti più significativi.

Roma, 24 feb – Piccoli Saverio Tommasi crescono. Della genialata della penna di Fanpage avevamo già fatto cenno da queste pagine. Il poliedrico artista fiorentino, dopo essersi chiesto come una Boldrini qualunque se era giusto abbattere definitivamente le statue fasciste – ma se lo era chiesto anche Geopop, il canale di divulgazione scientifica, che con Fanpage condivide lo stesso gruppo editoriale Ciaopeople – aveva pensato di reinterpretare le statue. Spiegarle in maniera diversa, oseremmo pure inventare, travisando, un nuovo significato che non è altro che un modo per riscrivere la storia: gratta gratta, alla fine il desiderio è sempre quello.

Roma, al via “Zona 30”. La giunta Gualtieri: “Tutelare sicurezza stradale, primo mese di assestamento”A Roma entra in vigore la nuova Zona 30 nel centro storico, all’interno della ZTL.

Metro C Roma, aperte le fermate di Colosseo e Porta Metronia: Gualtieri inaugura la prima trattaSono state aperte le fermate di Colosseo e Porta Metronia sulla nuova tratta della Metro C di Roma.