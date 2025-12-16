Metro C Roma aperte le fermate di Colosseo e Porta Metronia | Gualtieri inaugura la prima tratta

Sono state aperte le fermate di Colosseo e Porta Metronia sulla nuova tratta della Metro C di Roma. L'inaugurazione, alla presenza del sindaco Gualtieri e dei ministri Salvini e Giuli, segna un passo importante per il sistema di trasporto cittadino, migliorando collegamenti e servizi per i cittadini e i visitatori della capitale.

© Ildifforme.it - Metro C Roma, aperte le fermate di Colosseo e Porta Metronia: Gualtieri inaugura la prima tratta All'inaugurazione erano presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Ildifforme.it Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Metro C Roma a Torrenova parte 1 Video Metro C Roma a Torrenova parte 1 Video Metro C Roma a Torrenova parte 1 Metro C, aperte le fermate Colosseo e Porta Metronia - " Giuli: "Dimostrato che l'archeologia non è nemica della crescita" ... rainews.it

Le due fermate Colosseo e Porta Metronia della metro C di Roma, infine - Sono state aperte dopo 12 anni di cantieri in una delle vie più note e turistiche della città: manca ancora l'ultimo tratto della linea ... ilpost.it

la Repubblica. . Dopo oltre 13 anni di lavori, sono state inaugurate le due nuove fermate della Metro C nel cuore di Roma: Colosseo e Porta Metronia. Si tratta delle cosiddette stazioni-museo, pensate per valorizzare i numerosi reperti archeologici emersi dura - facebook.com facebook

"Roma, la metro che racconta la città: porte aperte sulla nuova Linea C" il nostro approfondimento settimanale su @romait_it x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.