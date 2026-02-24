Top Manager in Italia Orcel e Messina sul podio | entra in classifica anche Artizzu di Sogin

Orcel, Messina e Artizzu si posizionano tra i manager più citati in Italia, grazie alla loro forte presenza sui media. La classifica, realizzata dall’Osservatorio del Gruppo The Skill, riflette l’interesse pubblico e le attività rilevanti svolte dai protagonisti. Artizzu di Sogin entra nella graduatoria, confermando il ruolo di figure influenti nel settore energetico. La rilevazione si basa sulle menzioni e sui dibattiti che coinvolgono direttamente queste figure.

Anche quest’anno, l’Osservatorio del Gruppo The Skill non delude. La classifica che misura la reputazione di manager e organizzazioni attraverso l’analisi della loro presenza nel racconto mediatico. Per il secondo anno consecutivo, il Reputation Index sul periodo da novembre 2025 a gennaio 2026 ha confermato nel comparto Economia e Impresa Andrea Orcel, Amministratore delegato di UniCredit, come il profilo più performante con 85,9 punti. Al secondo posto si conferma anche Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo, con 83,2 punti. Un esperto del settore che vanta ottimi risultati e che ha saputo rimettere al centro del dibattito il tema dell’energia nucleare e il recupero dei siti in dismissione, dopo un’operazione che ha garantito verità su tempi certi e costi definiti del decommissioning, ovvero lo smantellamento delle centrali nucleari presenti sul territorio italiano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Nucleare, Artizzu (Sogin): “Non possiamo fermarci al 2050, serve piano di lungo periodo”Artizzu di Sogin sottolinea che l’Italia non può fermarsi alle decisioni sul nucleare previste per il 2050.

Tennistavolo Serie A1, la Top Spin Messina stende il Muravera e sale sul podioNella prima giornata di ritorno della Serie A1 di tennistavolo, la Top Spin Messina WatchesTogether ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici, conquistando il terzo posto in classifica.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chi è Alfredo Altavilla, il top manager italiano che guida lo sviluppo di BYD in Europa; Miramis nomina Roberta Davanzo area general manager per l’Italia; Al top manager Marzio Perrelli la patata bollente di salvare la Coppa America?; Reputation Index 2026, chi comanda davvero.

Top manager: Pier Silvio Berlusconi al primo posto per la reputazione online più alta in ItaliaCambio storico in cima alla classifica dei migliori dirigenti di azienda italiani. Pier Silvio Berlusconi conquista il primo posto nella classifica nazionale della reputazione online tra i top manager ... milanofinanza.it

Top manager e reputazione, nella classifica nazionale due sardi in vetta: ecco chi sonoFra chi scende e chi sale in tutti i settori, Pier Silvio Berlusconi risente dell’effetto delle recenti notizie negative che hanno investito la reputazione del Gruppo ... lanuovasardegna.it

Top manager e reputazione, il sassarese Giuseppe Cossiga in vetta alla classifica nazionale Fra chi sale anche un altro manager sardo, fra chi scende Pier Silvio Berlusconi risente dell’effetto delle recenti notizie negative che hanno investito la reputazione de - facebook.com facebook

Da top manager a VC: la visione di @silviapugi per costruire campioni tech europei. Servono compromessi tra istituzioni, investitori e imprese. E l’Italia può giocare un ruolo chiave su #pharma e #difesa. startupitalia.eu/tech/silvia-pu… x.com