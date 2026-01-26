La sigla del FantaSanremo cantata da Tony Pitony è già la prima canzone di Sanremo 2026

La sigla del FantaSanremo, interpretata da Tony Pitony, segna ufficialmente l'inizio di Sanremo 2026. Un brano che combina musica e intrattenimento, rappresentando il primo ascolto dell'edizione di quest'anno. Tony Pitony, con il suo stile unico, introduce un’atmosfera nuova e coinvolgente, mantenendo comunque sobrietà e rispetto per la tradizione del festival. Un’anticipazione che promette di accompagnare le prossime settimane di musica e spettacolo.

Se essere indecenti fosse un'arte, lui sarebbe il re, anzi The King, come era soprannominato Elvis, di cui indossa la maschera. Tony Pitony è la scheggia impazzita della musica italiana che nessuno si aspettava, ma che tutti vogliono, e che ora ha firmato anche la sigla del FantaSanremo, con il suo brano Scapezzolate uscito venerdì scorso. Un inno al gioco parallelo che si consuma, ogni anno, durante il Festival di Sanremo — il FantaSanremo, appunto — fatto di bonus e malus a seconda di cosa succederà sul palco dell'Ariston. Del resto, Tony è schivo a qualsiasi forma di comunicazione tradizionale, rifugge le richieste di tutti i giornalisti (ci ha rifiutato un'intervista!), si è fatto beffe di X Factor e ora anche di Sanremo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

