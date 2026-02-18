Diretta gol Champions League LIVE | Newcastle a valanga contro il Qarabag ora in campo i match delle 21.00

Il Newcastle ha battuto il Qarabag con un risultato schiacciante, dimostrando un gioco aggressivo e molto efficace. La squadra inglese ha segnato tre reti nel primo tempo, lasciando poche speranze agli avversari azeri. Intanto, sono in corso le partite delle 21.00, con numerosi tifosi che seguono la diretta sui social e sui siti di sport. La Champions League entra nel vivo dei playoff, con ogni squadra che cerca di conquistare un posto nella fase successiva. La serata prosegue con le partite in programma.

Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. Ultimissime Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Milan, Tare a DAZN prima del Como: «Non è decisiva per lo Scudetto. Ecco come sta Leao. Inter Juve? Cose che succederanno anche in futuro» Viviano è un fiume in piena: «Bastoni? Odio la simulazione ma finisce lì. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: Newcastle a valanga contro il Qarabag, ora in campo i match delle 21.00 Diretta gol Champions League LIVE: in campo Qarabag NewcastleIl Qarabag ha sconfitto il Newcastle nella partita di Champions League, causando sorpresa tra gli appassionati. Diretta gol Champions League LIVE: annichilito il Qarabag, a valanga il NewcastleIl Qarabag ha subito una sconfitta pesante, causata da una difesa troppo vulnerabile e da un attacco impreciso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoff; Champions League: la Juve gioca un tempo e poi crolla, il Galatasaray trionfa con un pesante 5-2; Spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: guida alle partite e statistiche; Champions League in TV, dove vedere le partite d’andata degli ottavi di finale: orari e canali. Bodo Glimt-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE dei playoff di Champions LeagueLeggi su Sky Sport l'articolo Bodo Glimt-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE dei playoff di Champions League ... sport.sky.it Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoffx??????? sport.sky.it #BodoGlimt- #Inter diretta Champions League: segui l'andata dei playoff LIVE x.com Quanto perde la Juve se esce dalla Champions La rimonta della prossima settimana contro il Galatasary è durissima, ma uscire può essere costoso... #Juventus #ChampionsLeague #Tuttosport facebook