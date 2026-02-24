Sanremo 2026 Tommaso Paradiso | Lotito? Dobbiamo sopportarlo accettiamo il nostro amaro destino

Tommaso Paradiso, che partecipa a Sanremo 2026, ha commentato il difficile momento della Lazio, causato da tensioni interne alla società. Durante l'intervista, ha sottolineato l'importanza di sostenere la squadra nonostante le difficoltà e ha affermato che bisogna accettare le situazioni complicate. Paradiso ha anche condiviso il suo sostegno ai giocatori e alla dirigenza in questa fase difficile. La sua passione per il club resta evidente.

Tommaso Paradiso, che partecipa a Sanremo 2026, è un grande tifoso della Lazio e di fronte ai giornalisti non ha perso occasione per parlare del complicato momento a livello societario. "Se dobbiamo tenerci Lotito? Purtroppo non dipende da noi. Lui dice 'io sono il proprietario della Lazio, la società è inscalabile e non è in vendita'. Noi che possiamo fare? Sopportarlo. Accettiamo il nostro amaro destino".

