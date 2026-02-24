Tommasi | Nessun fallo di Troilo e Valenti gol annullato al Napoli è un errore

Tommasi ha spiegato che il fallo di Troilo e Valenti non c’è stato, in seguito a un episodio che ha portato all’annullamento di un gol al Napoli. La decisione dell’arbitro ha generato discussioni tra tifosi e commentatori, ma secondo l’esperto, l’errore è stato nel giudicare l’azione come fallosa. La partita ha visto questa decisione influenzare il risultato, creando tensione tra le squadre coinvolte. Restano da chiarire altri dettagli sulla dinamica dell’episodio.

Open Var, componente della CAN, propone un’analisi delle dinamiche della 26ª giornata di Serie A, concentrandosi su due episodi chiave: Milan-Parma e Atalanta-Napoli. L’approccio esamina le valutazioni di campo e le verifiche al monitor, offrendo una lettura tecnica dei contenuti arbitrali senza riferimenti a fonti esterne. La decisione è assolutamente corretta: non emerge alcun fallo di Hien, che resta ferm? al momento dell’azione, mentre Hojlund cerca contatto. Chiffi è posizionato bene, ma la valutazione al monitor risulta errata. Il corpo a corpo tra i giocatori è valutato come pochi margini di trattenuta, non sufficiente a configurare un fallo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Open Var, Tommasi spiega: «Troilo non fa nessun fallo, e nemmeno Valenti! Il gol annullato al Napoli un errore di…»Dino Tommasi ha spiegato che nessuno dei giocatori, Troilo e Valenti, ha commesso fallo durante le azioni contestate. Tommasi a Open VAR: «Troilo non fa fallo su Bartesaghi, corretta la rete del Parma col Milan. In Atalanta Napoli c’è un grave errore di campo»Tommasi ha spiegato che l'errore dell'AR nel match Parma-Milan ha portato a una rete corretta, mentre in Atalanta-Napoli si è verificato un grave errore di valutazione sul campo.