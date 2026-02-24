Tom Hanks interpreterà Abraham Lincoln in un nuovo film

Tom Hanks interpreta Abraham Lincoln a causa di un nuovo film tratto da un romanzo di George Saunders. L’attore si trova a Londra, dove sta girando le scene, e si prepara a portare sul grande schermo un personaggio storico molto amato. Le riprese dureranno diverse settimane e coinvolgono un cast internazionale. La produzione sta portando in scena una versione originale di eventi e personaggi noti. La scena si svolge nel cuore della capitale britannica.

© Movieplayer.it - Tom Hanks interpreterà Abraham Lincoln in un nuovo film

L'attore premio Oscar sarà impegnato a Londra nelle riprese del progetto tratto da un popolare romanzo scritto da George Saunders. Il premio Oscar Tom Hanks sarà il protagonista di un nuovo progetto intitolato Lincoln in the Bardo, ispirato al bestseller scritto nel 2017 da George Saunders. L'attore, grazie al nuovo film, potrà quindi interpretare il presidente americano Abraham Lincoln. Cosa racconterà il film Lincoln in the Bardo Il progetto userà un mix di riprese live-action e animazione e vedrà Tom Hanks impegnato anche in veste di produttore. La produzione si svolgerà a Londra e l'attore interpreterà Lincoln nei segmenti live-action. 🔗 Leggi su Movieplayer.it Tom Hanks di nuovo in guerra: Apple TV+ produce “Greyhound 2” in Australia. Nuove sfide per il Capitano Krause.Tom Hanks torna a indossare i panni del Capitano Krause. Tom Hanks non avrebbe dovuto interpretare Forrest GumpTom Hanks non era la prima scelta per interpretare Forrest Gump. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Tom Hanks interpreterà Abraham Lincoln in un nuovo film; Tom Hanks sarà Lincoln in: Lincoln in the Bardo; Paradise Stagione 2: Chi è Alex?; Tom Hanks interpreterà per la prima volta un presidente degli Stati Uniti. Tom Hanks interpreterà per la prima volta un presidente degli Stati UnitiTom Hanks interpreterà Abraham Lincoln in Lincoln in the Bardo: primo ruolo da presidente USA per l’attore premio Oscar. cinefilos.it Lincoln in the Bardo, è Tom Hanks il Presidente del live-actionSarà un biopic storico in tecnica mista, tra live-action e stop-motion, quello che vedrà Tom Hanks nei panni del 16° Presidente degli Stati Uniti, Abraham ... ciakmagazine.it Tom Hanks e Tim Allen tornano ancora una volta a dare voce a Woody e Buzz Lightyear, portando con sé tutta la complicità che ha reso celebri questi personaggi. " Dopo un lungo periodo di attesa e tante ipotesi, il 22 febbraio 2026 la Disney-Pixar ha finalme - facebook.com facebook